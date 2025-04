Bergamonews.it - Atalanta, col Bologna è più di uno spareggio Champions: ennesimo sold out al Gewiss, la Dea cerca una vittoria scaccia crisi

Bergamo. Una sfida semplicemente decisiva. Per la, ma non solo. Contro lo scintillantedi Vincenzo Italiano, l’una, dopo i tre tonfi consecutivi in campionato maturati contro Inter, Fiorentina e Lazio.Ladella Juventus nell’anticipo contro il Lecce (sabato 12 aprile) ha messo ancora più pressione addosso alla squadra di Gian Piero Gasperini, consapevole di come la sfida contro una delle squadre più in forma del campionato rappresenti uno snodo decisivo.Sicuramente per quanto riguarda la classifica, perché in casa dila Dea tornerebbe al terzo posto, relegando ilal quinto e spedendolo a -4. E’ una partita decisiva, però, soprattutto dal punto di vista mentale perché mai come in questo momento un successo avrebbe un valore decisamente più importante dei tre punti in sé.