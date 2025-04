Napoli nessun dubbio sull’inchiesta plusvalenze C’è un reo confesso è clamoroso

Napoli continua a tenere banco. La vicenda è ormai più che nota ed è relativa alle operazioni distinte di due acquisti del club azzurro nel recente passato. La prima è quella dell’arrivo di Manolas dalla Roma, la seconda e più corposa è quella di Osimhen, arrivato nel 2020 dal Lille per 76 milioni di euro. Un affare allargato in cui sono rientrati anche altri calciatori, che hanno fatto invece il percorso opposto: il portiere Karnezis più tre giovani partenopei di cui poi si sono progressivamente perse le tracce. Per un totale di 20 milioni di euro iscritti dal Napoli a bilancio.Agnelli e De Laurentiis (Ansafoto) – calciomercato. Calciomercato.it - Napoli, nessun dubbio sull’inchiesta plusvalenze: “C’è un reo confesso, è clamoroso” Leggi su Calciomercato.it La vicenda Osimhen e la possibile penalizzazione degli azzurri restano di grande attualità ed emerge ora il paragone con la Juve e le dichiarazioni di un tesseratoLa questionecontinua a tenere banco. La vicenda è ormai più che nota ed è relativa alle operazioni distinte di due acquisti del club azzurro nel recente passato. La prima è quella dell’arrivo di Manolas dalla Roma, la seconda e più corposa è quella di Osimhen, arrivato nel 2020 dal Lille per 76 milioni di euro. Un affare allargato in cui sono rientrati anche altri calciatori, che hanno fatto invece il percorso opposto: il portiere Karnezis più tre giovani partenopei di cui poi si sono progressivamente perse le tracce. Per un totale di 20 milioni di euro iscritti dala bilancio.Agnelli e De Laurentiis (Ansafoto) – calciomercato.

