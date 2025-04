Ilrestodelcarlino.it - Si corre la ’Maratonina della Solidarietà’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lunedì 21 aprile si svolgerà la MaratoninaSolidarietà, evento organizzato dalla Croce Verde di Porto Sant’Elpidio in collaborazione con la Gs Faleria ed il patrocinio dell’Ast Fermo. Ritrovo previsto alle 8 nel piazzaleCroce Verde, per poi iniziare una passeggiata di 5 km lungo le viecittà o, in alternativa, un percorso di 11 km gareggiando nella sezione dedicata agli agonisti oppure nella sezione non competitiva. "Il cambiamento più grande è quello del percorso, avremo zone sterrate, 160m di dislivello ed una parte dedicata al lungomare – spiega Giampiero Vagnoni – mettendo sempre al centro la solidarietà, il volontariato e la sensibilizzazione". L’iniziativa, infatti, ha lo scopo di far conoscere e promuovere la campagna di screening per il carcinoma del colon retto: un controllo fondamentale che, come spiegato dalla dottoressa Sara Traini e dalla dottoressa Silvia Scaramuzza, permette di sottoporsi gratuitamente a dei test, dedicati ai soggetti dai 50 ai 74 anni, che consentono di ricevere risposte in tempi molto brevi riguardo allo sviluppo di potenziali tumori.