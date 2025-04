Ilrestodelcarlino.it - La sanità che funziona: "Più medici e infermieri, meno muri e cantieri"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"La nostra lista sta diventando associazione. Una scelta che rafforza il lavoro per Urbino che già stiamo facendo in Consiglio comunale. Urbino Rinasce infatti, come lista a sostegno di Federico Scaramucci, ha eletto un consigliere". Lo ha detto ieri Oriano Giovanelli ad una platea interessata, ieri al cinema Nuova Luce di via Veterani in occasione del convegno dal titolo "Pubblica e universale. La". Giovanelli ha stilato un elenco di appuntamenti in città: "Il 9 maggio parleremo di Università mentre verso in estate ci dedicheremo al nuovo piano regolatore. E non finisce qui". Al convegno, fortemente voluto da Giovanelli, era presente in collegamento Roberto Speranza, già ministro alladurante il Covid che si è detto "molto preoccupato per la piega che lapubblica sta prendendo".