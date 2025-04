Bus turisti la carica dei 200 Un ’muro’ di 25 chilometri Viali e lungarni strangolati

Lanazione.it - Bus turisti, la carica dei 200. Un ’muro’ di 2,5 chilometri. Viali e lungarni strangolati

Leggi su Lanazione.it

di Emanuele Baldi Duecento busci ogni giorno si ’danno il cambio’ in città. E’ il numero medio, calcolato da Palazzo Vecchio, dei pullman con a bordo visitatori, in maggioranza ’mordi-e-fuggi’, che quotidianamente fanno capolino a Firenze di questi tempi. I tempi più chic per il turismo fiorentino che proprio nei giorni di Pasqua solitamente decolla e raggiunge le vette massime per poi declinare lentamente con l’avanzare dell’estate quando la città diventa un altoforno. Il guaio è che, puntualmente, ildei pullman – se calcoliamo che un bus misura una dozzina di metri mettendoli idealmente in fila uno dietro l’altro finirebbero per creare un ’mostro’ di motori lungo duee mezzo (quasi la distanza che c’è tra la Fortezza da Basso e piazza Beccaria) – si piazza in mezzo a una circolazione mai così a rischio paralisi come in questi mesi.