Addio a Clara e Anselmo mercoledì in parrocchia. Poi due tombe separate

Si terrannoalle 14 nella chiesale di Confienza le esequie diZanellato, 68 anni, e della moglie sessantaseienneCrivellin, morti per un omicidio-suicidio che non ha ancora trovato un movente certo. Dopo il funerale, le salme saranno cremate e le ceneri tumulate in luoghi differenti: il marito a Porto Tolle (Venezia), suo paese d’origine; al cimitero di Casalino (Novara) la consorte. Intanto l’autopsia ha confermato che il ritrovamento dei corpi è avvenuto almeno 15 ore dopo il decesso avvenuto probabilmente lunedì sera, anche se nessuno dei vicini ha visto o sentito nulla. Le telecamere del paese hanno visto la coppia anche domenica. Restano da chiarire molti interrogativi. U.Z.