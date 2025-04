Ilrestodelcarlino.it - Agricoltura in ginocchio: "Albicocche e ciliegie a rischio dopo le gelate"

Non è certo la guerra dei dazi a togliere il sonno ai piccoli coltivatori romagnoli. L’ottovolante che preoccupa è piuttosto quello delle temperature, che in questi giorni ha messo una pesante ipoteca su alcuni prodotti stagionali, come alcuni tipi di frutta. Parliamo in particolare di, i cui alberi erano già in fiore quando la colonnina di mercurio è precipitata. Marilena Portolani è la titolare un’azienda agricola, un piccolo appezzamento in zona Villagrappa e ha un banco per la vendita dei suoi prodotti nel mercato coperto di piazza Cavour. "I miei impianti sono vecchi – spiega – e non posso investire nelle reti di protezione. In questa situazione, quando gli alberi sono già in fiore, se la temperatura scende troppo rispetto alla media stagionale, si perde il raccolto".