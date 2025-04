Ilgiorno.it - Maltrattamenti alla moglie. Allontanato

ROMANENGO (Cremona)Un anno d’inferno per una donna e i suoi figli, da quando il suo compagno ha cominciato a diventare immotivatamente geloso. Tanto da controllarle il cellulare e costringerla a lasciare amiche e hobby. Non solo perché anche questo non gli è più bastato e quindi ha cominciato a fare scenate di gelosia anche davanti ai figli, fino al punto da minacciare di morte la donna e anche ad affermare chefine si sarebbe suicidato. Tutto questo è cominciato un anno fa, quando questa persona ha cominciato a nutrire dubbi, del tutto immotivati, sulla fedeltà della sua compagna la quale, per cercare di tranquillizzarlo e di riportare la situazione nei binario della normalità, lo ha assecondato e ha cercato di accontentarlo, anche a costo di sacrificare amicizie e abitudini. Purtroppo anche tutto questo non è stato sufficiente per placare la gelosia del compagno, il quale ha continuato, in un crescendo rossiniano a esasperare la donna con continue minacce e, non ritenendo bastasse, minacciando anche che si sarebbe suicidato.