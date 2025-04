Meocci libero per un mese Dovrà fare altre visite

Meocci sarà libero per altri trenta giorni. Un mese che sarà necessario per portare avanti tutti quegli accertamenti diagnostici che serviranno per valutare le sue condizioni di salute e capire se sarà necessario operarsi o meno. Il re delle truffe della Valdichiana era già uscito dal carcere da qualche settimana ma adesso arriva la decisione definitiva del tribunale di sorveglianza di Firenze che è stato interpellato per esprimersi sulla situazione a 360 gradi. Come spiega l’avvocato di Meocci, Fabio Andreucci, "Adesso comanda la medicina", nel senso che il periodo di un mese potrà essere eventualmente dilazionato se ci saranno esigenze - ed evidenze cliniche - che attesteranno che il Meocci debba sottoporsi ad ulteriori approfondimenti. Quel che emerge è che il Madoff della Valdichiana è malato e proprio per questo il tribunale di sorveglianza di Firenze già il 28 marzo aveva preso la decisione di scarcerarlo con un’ordinanza. Lanazione.it - Meocci libero per un mese: "Dovrà fare altre visite" Leggi su Lanazione.it Robertosaràper altri trenta giorni. Unche sarà necessario per portare avanti tutti quegli accertamenti diagnostici che serviranno per valutare le sue condizioni di salute e capire se sarà necessario operarsi o meno. Il re delle truffe della Valdichiana era già uscito dal carcere da qualche settimana ma adesso arriva la decisione definitiva del tribunale di sorveglianza di Firenze che è stato interpellato per esprimersi sulla situazione a 360 gradi. Come spiega l’avvocato di, Fabio Andreucci, "Adesso comanda la medicina", nel senso che il periodo di unpotrà essere eventualmente dilazionato se ci saranno esigenze - ed evidenze cliniche - che attesteranno che ildebba sottoporsi ad ulteriori approfondimenti. Quel che emerge è che il Madoff della Valdichiana è malato e proprio per questo il tribunale di sorveglianza di Firenze già il 28 marzo aveva preso la decisione di scarcerarlo con un’ordinanza.

