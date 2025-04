Ilrestodelcarlino.it - Anche a Campagnola le Poste installeranno le colonnine elettriche

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sempre più. carica. Grazie all’intesa tra Comune eItaliane, in paese verranno realizzate nuoveper la ricarica di auto. Il protocollo, siglato nei giorni scorsi, si colloca nel progetto Polis diItaliane, ovvero il piano di potenziamento dei servizi nei comuni sotto i 15mila abitanti grazie al quale, ad esempio, è possibile realizzare alcuni servizi presso lo sportello postale, come quelli relativi a carta d’identità e passaporto o ai lavori di ristrutturazione degli sportelli per renderli più efficaci ed accoglienti per il pubblico. Tra gli interventi previsti c’èla realizzazione di nuovi punti di ricarica. L’accordo con il Comune prevede che nei prossimi mesi siano realizzati due nuovi punti di ricarica in via dell’Olma, in prossimità della zona industriale.