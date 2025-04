Lanazione.it - La Settimana Santa: "Il dono del Battesimo . Non restate indifferenti"

"Nonverso quanti chie, come giovani adulti, di ricevere il sacramento dela Pasqua": l’invito arriva dall’arcivescovo Ivan Maffeis osservando che "ci sono testimonianze di vita a cui non si può restare". Arrivano sulle ali di giovani (quest’anno sono dieci in tutta la diocesi, italiani e non) che, al termine di un cammino di formazione, durante la Veglia pasquale entreranno a far parte della comunità cristiana. Maffeis fa sue le parole di uno dei quattro giovani adulti, che, durante la Veglia pasquale del Sabato santo, in cattedrale, riceveranno dalle sue mani l’iniziazione cristiana: "Non ho mai dubitato che Dio custodisca la mia vita, ma l’incontro con alcune persone mi ha permesso di conoscerlo e di amarlo: voglio diventare cristiano per far sì che anche la mia vita coniugale esprima questa appartenenza".