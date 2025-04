Crisi St la Fiom e le parole di Urso In Italia circa mille esuberi E la paura aumenta di ora in ora

Urso dice che gli esuberi in Italia sono circa mille". Sale la preoccupazione in Fiom Brianza dopo le dichiarazioni del titolare del Mimit a distanza di poche ore dal tavolo a Roma con l’azienda dei semiconduttori in Crisi. Il punto è il più delicato di tutta la vertenza: il personale. "Ci risultano anche movimenti di macchinari interni, trasferimenti in corso, senza nessun confronto sindacale – dice il segretario Pietro Occhiuto –. Sarebbe grave, se riorganizzassero la produzione senza dirci niente". Venerdì la visita di Elly Schlein ai cancelli di Agrate ha rilanciato la questione occupazione. "Qui, si difendono i posti di lavori e il futuro", ha detto la segretaria Pd facendo propri i timori dei metalmeccanici. Ilgiorno.it - Crisi St, la Fiom e le parole di Urso: "In Italia circa mille esuberi". E la paura aumenta di ora in ora Leggi su Ilgiorno.it "La nostra traduzione del piano industriale di St viene confermata dal governo. Adesso, anche il ministro Adolfodice che gliinsono". Sale la preoccupazione inBrianza dopo le dichiarazioni del titolare del Mimit a distanza di poche ore dal tavolo a Roma con l’azienda dei semiconduttori in. Il punto è il più delicato di tutta la vertenza: il personale. "Ci risultano anche movimenti di macchinari interni, trasferimenti in corso, senza nessun confronto sindacale – dice il segretario Pietro Occhiuto –. Sarebbe grave, se riorganizzassero la produzione senza dirci niente". Venerdì la visita di Elly Schlein ai cancelli di Agrate ha rilanciato la questione occupazione. "Qui, si difendono i posti di lavori e il futuro", ha detto la segretaria Pd facendo propri i timori dei metalmeccanici.

