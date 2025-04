Notte magica a San Zeno Il Toscana Tour saluta con la cena di gala Indotto da 15 milioni

Tra cui il nuovo gioiello, il Longines Versilia Horse Show sponsorizzato da Giorgio Armani, che è stato presentato venerdì sera nella cena di gala a San Zeno. Tra i tavoli anche alcuni volti noti dello show business come l'attrice di "Che Dio ci aiuti" ed ex miss Italia Francesca Chillemi e Gessica Notaro, divenuta personaggio pubblico dopo lo sfregio al volto con l'acido compiuto dall'ex fidanzato nel 2017. In seguito è diventata attivista contro le violenze di genere e concorrente della trasmissione "Ballando con le stelle".

