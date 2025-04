Ilgiorno.it - Città capitale del fumetto con i cosplayers

Grande afflusso di pubblico nella prima giornata di "Melegnano Comics", il festival del(e non solo), in programma ieri e oggi al castello mediceo di Melegnano. Mentre sulla giornata odierna pesa l’incognita del maltempo, ieri sono stati numerosi i visitatori che, approfittando anche di una giornata dalle temperature gradevoli, si sono distribuiti fra i portici e i giardini dell’antico maniero, dove sono stati allestiti stand espositivi, postazioni di videogames, un’area per i giochi da tavolo e altre attrazioni. Presenti anche i, con travestimenti ispirati ai personaggi dei cartoni animati. L’iniziativa, organizzata da Davide Carafòli e Raffaele Modini in accordo col Comune, è arrivata alla seconda edizione. L’anno scorso sono state circa 5mila le persone che hanno visitato la kermesse.