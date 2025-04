LIVE Piacenza Trento Superlega volley 2025 in DIRETTA gara 2 in tempo reale

DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Piacenza-Trento, match valido per gara-2 di semifinale della Superlega di volley maschile 2024-2025. La lotta per lo Scudetto si infiamma sempre di più, con Perugia come grande favorita secondo molti degli addetti ai lavori.Trento si presenta a questo appuntamento dopo aver vinto la Regular Season e dopo aver superato ai quarti di finale Cisterna (3-1), quinta posizione in Campionato invece per Piacenza, che ai quarti è stata capace di imporsi ai danni di Verona (3-0). Sbertoli e compagni sono avanti nella serie grazie alla vittoria ottenuta in gara-1 al termine di una battaglia conclusasi solo al quinto set (3-2), anche questa sera ci si aspetta un match estremamente combattuto. Oasport.it - LIVE Piacenza-Trento, Superlega volley 2025 in DIRETTA: gara-2 in tempo reale Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per-2 di semifinale delladimaschile 2024-. La lotta per lo Scudetto si infiamma sempre di più, con Perugia come grande favorita secondo molti degli addetti ai lavori.si presenta a questo appuntamento dopo aver vinto la Regular Season e dopo aver superato ai quarti di finale Cisterna (3-1), quinta posizione in Campionato invece per, che ai quarti è stata capace di imporsi ai danni di Verona (3-0). Sbertoli e compagni sono avanti nella serie grazie alla vittoria ottenuta in-1 al termine di una battaglia conclusasi solo al quinto set (3-2), anche questa sera ci si aspetta un match estremamente combattuto.

