Quotidiano.net - Roberto Cotroneo: "Il mio professore partigiano. L’etica della resistenza nel silenzio dei protagonisti"

Leggi su Quotidiano.net

Massi Nel percorso scolastico di ognuno c’è unche ha lasciato il segno per i motivi più svariati. Certo, non ci sono tanti John Keating – il Robin Williams de L’Attimo Fuggente – dietro l’angolo. E nemmeno si trovano facilmente lo Spencer o l’Antolini de Il giovane Holden di Salinger. Ma non c’è bisogno di esempi necessariamente cinematografici o di classici letterari.torna con un libro che muove dalla ricerca (anche storiografica) su chi fosse realmente il suodi inglese al liceo e diventa uno spunto anche per ritrovarsi e ritrovare la sua città: Alessandria. La nebbia e il fuoco (Feltrinelli) è un libro teso tra due pensieri forti: la memoria e il tempo. Che si materializzano appunto nel fuoco e nella nebbia. E ci riportano anche agli anni