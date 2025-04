Ilgiorno.it - Ubriaca al volante con i figli piccoli. Scatta la denuncia

Sembrava un incidente come tanti: due macchine che si scontrano all’incrocio. Poi, però, l’intervento dei ghisa ha svelato che la conducente di uno dei veicoli si era messa aldopo aver assunto alcolici; con lei in auto c’erano pure i duedi 2 e 5 anni, che per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze. La ventiseienne si è rifiutata di sottoporsi alla prova dell’etilometro, ma il rifiuto non le ha evitato unaper guida in stato di ebbrezza; anzi, il "no" fa salire automaticamente il livello oltre la soglia di 0,80, che segna la differenza tra una sanzione amministrativa e un procedimento penale. Lo scontro è andato in scena all’angolo tra via Leoncavallo e piazza Durante alle 12.40 di ieri. I due bambini sono stati accompagnati in ambulanza alla clinica De Marchi e poi affidati al padre.