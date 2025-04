Lanazione.it - Ponte chiuso a Montemolino. Dove si passa?

TODI – Il Gruppo consiliare del Pd esprime preoccupazione per le conseguenze derivanti dalla chiusura deldi, infrastruttura essenziale per i collegamenti tra Todi, Monte Castello e l’area della Media Valle del Tevere. Sono trascorsi pochi giorni dallo stop necessario per i lavori di adeguamento e dall’apertura della viabilità alternativa ma le criticità non mancano. "Non possiamo ignorare – dicono – ciò che è emerso sin dai primi giorni di utilizzo della strada del Furioso, peraltro ampiamente denunciate anche nei mesi scorsi durante i lavori di rifacimento". La strada comunale (foto), su cui è stato deviato un flusso di circa 3.000 veicoli al giorno (compresi mezzi di soccorso, trasporto scolastico, forze dell’ordine e veicoli agricoli), è risultata da subito inadeguata: carreggiata troppo stretta, fondo stradale instabile, materiale di superficie non bitumato.