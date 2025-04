Lanazione.it - Parco dell’Anfiteatro. Il primo giorno della riapertura a metà

Leggi su Lanazione.it

È stato il personale del Museo Archeologico Nazionale di Arezzo ad aprire ieri mattina, dopo praticamente due anni dalla chiusura, i cancelli del. Almeno quelli sul lato che si affaccia in via Margaritone accanto all’ingresso del museo. Una parte dicosì è tornata finalmente aperta a cittadini e turisti dopo la lunghissima chiusura dei cancelli per la questione delle piante pericolanti, che necessitavano di essere messe in sicurezza in seguito a un crollo. Le lungaggini sui tempie sul reperimento dei fondi necessari ai lavori, avevano portato anche ad un botta e risposta tra il Comune e la direttrice del museo archeologico Maria Giatto, con ilper troppo tempo rimasto sbarrato. Adesso dopo quasi due anni i cancelli di una parte dei giardini si sono riaperti su via Margaritone.