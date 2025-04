Notizie.com - Aspetti un sms dall’Inps? Può arrivare oggi ma aspetta prima di aprirlo: cosa sta accadendo

Leggi su Notizie.com

Ormai i tentativi di truffa non si contano davvero più. I criminali informatici sono sempre più ingegnosi e intraprendenti nei tentativi di rubare i nostri dati e svuotare i nostri conti.un sms? Puòmadista(ANSA/CANVA FOTO) – Notizie.comPer questi motivi le istituzioni stanno cercando di diffondere quante più informazioni possibili per proteggere i cittadini dai malviventi. Così si stanno moltiplicando iniziative e appelli, nonché vere e proprie campagne di comunicazione.Stavolta è il caso dell’Inps, l’Istituto di previdenza che, a seguito di numerose segnalazioni, si è visto costretto ad agire inpersona. L’obiettivo è, come già accennato, garantire la sicurezza dei dati personali dei cittadini. E la prevenzione di tentativi di phishing e frodi informatiche.