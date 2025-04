Ottant anni fa la Liberazione dal fascismo Treviso gli dedica un festival

Treviso ospiterà il festival della libertà ritrovata, progetto culturale diffuso che coinvolgerà l’intera città in occasione dell’80° anniversario della Liberazione dal fascismo. Promossa da Istresco, l'Istituto per la storia della Resistenza e della società. Trevisotoday.it - Ottant'anni fa la Liberazione dal fascismo: Treviso gli dedica un festival Leggi su Trevisotoday.it Dal 15 aprile al 6 maggioospiterà ildella libertà ritrovata, progetto culturale diffuso che coinvolgerà l’intera città in occasione dell’80°versario delladal. Promossa da Istresco, l'Istituto per la storia della Resistenza e della società.

