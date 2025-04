Sinner l’incubo sta per finire da oggi può tornare ad allenarsi con chi vuole e dove vuole

tornare ad allenarsi con chi vuole e dove vuole. Jannik Sinner da oggi potrà compiere uno step importante nel suo percorso di avvicinamento al ritorno in campo, nei tre mesi di sospensione per la vicenda "Clostebol". Jannik non avrà, infatti, nessuna limitazione da questo punto di vista, salvo in circoli dove si stanno svolgendo dei tornei, non sfruttabili fino al 4 maggio (data di scadenza della sospensione).Pertanto, l'azzurro non potrà presentarsi quest'oggi al Country Club dove è in programma la finale tra Lorenzo Musetti e lo spagnolo Carlos Alcaraz, ma dovrà attendere che la kermesse si chiuda e i campi siano sfruttabili per l'attività di training. Darren Cahill già da giorni si aggira nei dintorni della struttura monegasca ed è chiaro che lui e Simone Vagnozzi siano a lavoro per pianificare quest'importante fase della preparazione per il n.

