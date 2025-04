Biasin L’Inter ormai gioca due partite Davvero grande gruppo

Biasin ha commentato la vittoria delL’Inter contro il Cagliari per 3-1. Il giornalista di fede nerazzurra ha voluto esaltare il gruppo.DUE partite – Bella vittoria delL’Inter, che nella giornata di ieri ha vinto contro il Cagliari per 3-1 portandosi momentaneamente a più sei sul Napoli inseguitore. In campo diverse seconde linee, tra queste Marko Arnautovic, autore di un gol e di un assist. A commentare la prestazione dei nerazzurri ci ha pensato il noto giornalista di Libero e tifoso interista Fabrizio Biasin. Questo il pensiero su X a corredo del grande match giocato dalla squadra di Simone Inzaghi: «L’Inter ormai gioca due partite: una per portare a casa i punti e una per risparmiare più energie possibili. È arrivata un’altra vittoria, tutti hanno dato il loro contributo. Comunque vada a finire, Davvero un grande gruppo». Inter-news.it - Biasin: «L’Inter ormai gioca due partite! Davvero grande gruppo» Leggi su Inter-news.it ha commentato la vittoria delcontro il Cagliari per 3-1. Il giornalista di fede nerazzurra ha voluto esaltare il.DUE– Bella vittoria del, che nella giornata di ieri ha vinto contro il Cagliari per 3-1 portandosi momentaneamente a più sei sul Napoli inseguitore. In campo diverse seconde linee, tra queste Marko Arnautovic, autore di un gol e di un assist. A commentare la prestazione dei nerazzurri ci ha pensato il noto giornalista di Libero e tifoso interista Fabrizio. Questo il pensiero su X a corredo delmatchto dalla squadra di Simone Inzaghi: «due: una per portare a casa i punti e una per risparmiare più energie possibili. È arrivata un’altra vittoria, tutti hanno dato il loro contributo. Comunque vada a finire,un».

