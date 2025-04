Giovani agricoltori da tutta Europa per conoscere la realtà romagnola

Oltre 60 rappresentanti delle organizzazioni agricole under 40 di tutta Europa sono arrivati mercoledì scorso a Mercato Saraceno guidati dal presidente del Ceja (il Consiglio europeo dei Giovani agricoltori) Peter Meendendorp e dal vicepresidente Matteo Pagliarani, coordinatore dei Giovani imprenditori agricoli Agia-Cia Romagna. Il Working Group del Ceja - dopo avere cenato all'azienda agricola Clorofilla, con la partecipazione del presidente nazionale Cia-agricoltori Italiani Cristiano Fini, del presidente Cia Emilia-Romagna Stefano Francia, del presidente di Cia Romagna Danilo Misirocchi e delle istituzioni locali - ha chiuso venerdì il programma di visite tecniche tra le aziende del territorio e sessioni di lavoro. Obiettivo della tre giorni, approfondire i temi della gestione delle risorse idriche, dei metodi di produzione sempre più sostenibili e hi-tech, fino al ruolo della cooperazione.

