Esame di coscienza per chi grida allo scandalo dazi

dazi?. per carità! Ma come?» – fluttua nell'aria – «non sa il "ciuffone" che il libero scambio è bene supremo?». Mancava solo questa alla lunga lista di scambi di ruolo: la sinistra che abbraccia il «liberalissimo» economista David Ricardo ed esalta il libero scambio come incantesimo che distribuisce oro, incenso e mirra a tutti. incondizionatamente. C'è poco rigore in tutto questo, e un fondo di superficialità che non ammette contraddittorio. All'inizio c'era il mercantilismo, quando un surplus commerciale era sinonimo di potere politico e militare. Iltempo.it - Esame di coscienza per chi grida allo scandalo dazi Leggi su Iltempo.it Francesco Cossiga, alias Corrado Guzzanti, si tratteneva appena, la mano a coprire la bocca: «Devo esterna'; devo esternaaa'!». Anch'io: devo esterna'. Proverò a farlo restando entro i limiti delle mie competenze: economista, modesto esperto di catene di approvvigionamento e «filiere». «?. per carità! Ma come?» – fluttua nell'aria – «non sa il "ciuffone" che il libero scambio è bene supremo?». Mancava solo questa alla lunga lista di scambi di ruolo: la sinistra che abbraccia il «liberalissimo» economista David Ricardo ed esalta il libero scambio come incantesimo che distribuisce oro, incenso e mirra a tutti. incondizionatamente. C'è poco rigore in tutto questo, e un fondo di superficialità che non ammette contraddittorio. All'inizio c'era il mercantilismo, quando un surplus commerciale era sinonimo di potere politico e militare.

