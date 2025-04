Ilgiorno.it - Cultura e spazi sociali. Anche il quartiere Canazza ora ha la sua biblioteca

Adesso il puzzle chiamato a ricostruire il nuovo volto dell’edificio che in passato ha ospitato la Rsa Accorsi e che oggi ha preso il nome di “o 27/B” è completo: dopo l’ingresso, nei mesi scorsi, delle attività di formazione e residenza, con l’Its Incom Academy e gli studenti della Rugby Academy di Parabiago, e l’apertura dell’attività di ristorazione Terzo Tempo Bistrò, ieri il lavoro di rigenerazione sociale guidato da Fondazione San Carlo, Cooperativa Intrecci e Renovo Impresa Sociale è stato completato con due servizi comunali di carattere socio-le, vale a dire ladie il centro civico,o Incontro. Entrambi hanno trovatoo al piano terra della struttura e sono stati inaugurati nel pomeriggio. "Si tratta di un momento storico per la nostra città – ha detto il sindaco, Lorenzo Radice, al taglio del nastro – ed è significativo che cada nel mese che abbiamo dedicato alla Comunità attiva: questo edificio, rimasto inutilizzato per circa 12 anni, ora torna finalmente a vivere in tutte le sue parti.