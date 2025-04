Quotidiano.net - Da Papa a Papa. L’omaggio di Bergoglio al "mite" Ratzinger

Nel bene e nel male tutto ebbe inizio con Il pastore tedesco, il graffiante titolo del Manifesto che nel 2005 presentò Benedetto XVI al grande pubblico. Sintesi perfetta dei suoi ventitré anni da custode dell’ortodossia al servizio diGiovanni Paolo II, ma anche ipoteca gravosa sulla memoria complessiva di un teologo più a suo agio sulle cattedre delle università che su quella di Pietro. Profetica e paradigmatica suona a riguardo l’omelia d’inizio pontificato: "Pregate per me, perché io non fugga, per paura, davanti ai lupi". Nell’intento di rendere giustizia alla figura del suo predecessore,Francesco ha scritto Il successore, libro nel quale condivide i suoi ricordi personali di, morto nel 2022. Incalzato dalle domande del vaticanista Javier Martinez Brocal, sensibile all’ermeneutica della continuità fra i Papi,, che ne sfuma i termini in una logica di continuità e differenze, ci restituisce l’immagine di un Benedetto XVI giovane perito liberal al Concilio Vaticano II e menoiano dei suoi più stretti collaboratori.