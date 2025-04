Guerriglia al corteo pro Gaza La scritta contro la premier Spara a Giorgia Meloni

corteo pro Palestina. Imbrattate con vernice e rotte le vetrine di banche e negozi. E, tra le scritte, sono comparsi anche attacchi al governo e alla premier Giorgia Meloni, tra cui "Spara a Giorgia" all’esterno del Banco Bpm di piazzale Lagosta. Il punto più caldo è stato in piazzale Baiamonti dove poco prima delle 18 alcuni attivisti vestiti di nero e con i volti travisati hanno provato a sfondare il cordone della polizia in tenuta antisommossa, nel tentativo, stando a quanto ricostruito al momento, di sottrarsi all’identificazione per accertamenti dopo i raid vandalici. Da qui, la reazione degli agenti. Alla fine in 7 sono stati bloccati e accompagnati in questura mentre il corteo, da quel punto fino alla fine del ’fiume umano’ di 15mila persone – stando alle stime ufficiali – si paralizzava. Quotidiano.net - Guerriglia al corteo pro Gaza. La scritta contro la premier: "Spara a Giorgia Meloni" Leggi su Quotidiano.net Tensioni a Milano tra polizia e manifestanti alpro Palestina. Imbrattate con vernice e rotte le vetrine di banche e negozi. E, tra le scritte, sono comparsi anche attacchi al governo e alla, tra cui "" all’esterno del Banco Bpm di piazzale Lagosta. Il punto più caldo è stato in piazzale Baiamonti dove poco prima delle 18 alcuni attivisti vestiti di nero e con i volti travisati hanno provato a sfondare il cordone della polizia in tenuta antisommossa, nel tentativo, stando a quanto ricostruito al momento, di sottrarsi all’identificazione per accertamenti dopo i raid vandalici. Da qui, la reazione degli agenti. Alla fine in 7 sono stati bloccati e accompagnati in questura mentre il, da quel punto fino alla fine del ’fiume umano’ di 15mila persone – stando alle stime ufficiali – si paralizzava.

Potrebbe interessarti anche:

Pro Pal scatenati - scontri al corteo di Milano : bottiglie contro la polizia

Scontri tra manifestanti e polizia al corteo pro-Pal - la scritta "spara a Giorgia" su una vetrina

Dl sicurezza - scontri al corteo contro decreto governo

Ne parlano su altre fonti Guerriglia al corteo pro Gaza. La scritta contro la premier: "Spara a Giorgia Meloni". La guerriglia al corteo pro Palestina, caccia al gruppo di violenti. Scontri a Roma al sit-in per la Palestina: un arresto e tre denunce. 34 gli agenti feriti. Scontri a Roma, guerriglia al corteo pro Palestina: bottiglie e bombe carta contro gli agenti. Guerriglia al corteo propal di Roma: feriti, bandiere di Hezbollah e slogan che inneggiano al 7 ottobre. Roma, corteo pro Palestina: scontri tra manifestanti e agenti. Numerosi feriti.

Stando a quanto scrive quotidiano.net: Guerriglia al corteo pro Gaza. La scritta contro la premier: "Spara a Giorgia Meloni" - Solidarietà alla presidente del Consiglio. La Russa: "Demonizzano l’avversario". Tensioni a Milano tra polizia e manifestanti al corteo pro Palestina. Imbrattate con vernice e rotte le vetrine di ...

Come riferisce msn.com: Milano, tensioni al corteo pro Palestina: scontri fra manifestanti e polizia | Scritta contro Meloni su una vetrina: "Spara a Giorgia" - Vetrine e pensiline dei mezzi pubblici danneggiate e imbrattate, scritte sui muri, un momento di tensione fra manifestanti e forze dell'ordine: sono arrivati in circa 10mila a Milano per il corteo naz ...

Il quotidiano 41esimoparallelo.it ha riportato che: Milano, scontri al corteo pro Palestina: devastazioni in città e scritte contro Giorgia Meloni - Tafferugli in piazzale Baiamonti e Lagosta. Vetrine danneggiate, bancomat distrutti e sette manifestanti fermati. Scritta shock su una banca ...