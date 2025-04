Accoltella la ex con un cacciavite Arrestato dai ghisa fuori dal Conad

Conad di Corvetto, tra corso Lodi e via Polesine. Una decina di fendenti sferrati con un cacciavite, anche poco sopra l’occhio sinistro. Il sangue, le urla e l’intervento della polizia locale. La vittima del raid è una donna italiana di 43 anni, che è stata trasportata dai sanitari di Areu in gravi condizioni al Policlinico: è sempre rimasta cosciente durante le operazioni di soccorso. A ferirla è stato l’ex convivente tunisino di 54 anni, che è stato subito bloccato da una pattuglia dei ghisa richiamata da alcuni passanti: l’uomo è stato accompagnato all’ufficio arresti e fermi di via Custodi e poi Arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni pluriaggravate; l’esito di un esame di un medico specialista potrebbe portare a contestare il tentato omicidio. Ilgiorno.it - Accoltella la ex con un cacciavite. Arrestato dai ghisa fuori dal Conad Leggi su Ilgiorno.it L’aggressione davanti all’entrata deldi Corvetto, tra corso Lodi e via Polesine. Una decina di fendenti sferrati con un, anche poco sopra l’occhio sinistro. Il sangue, le urla e l’intervento della polizia locale. La vittima del raid è una donna italiana di 43 anni, che è stata trasportata dai sanitari di Areu in gravi condizioni al Policlinico: è sempre rimasta cosciente durante le operazioni di soccorso. A ferirla è stato l’ex convivente tunisino di 54 anni, che è stato subito bloccato da una pattuglia deirichiamata da alcuni passanti: l’uomo è stato accompagnato all’ufficio arresti e fermi di via Custodi e poicon le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni pluriaggravate; l’esito di un esame di un medico specialista potrebbe portare a contestare il tentato omicidio.

