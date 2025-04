Fiori laboratori e musica al Mercatino di primavera

Mercatino di primavera. Dalle 10 alle 19 esposizione di piante e Fiori, con un'ampia varietà di proposte. Oltre a piante, Fiori e strumenti per il giardinaggio, proposti da numerosi espositori qualificati, si potranno trovare anche prodotti enogastronomici di alta qualità provenienti non solo dalla Lombardia, ma anche da varie regioni italiane. In piazza Papa Giovanni Paolo II, alle 15 il Corpo musicale Santa Cecilia terrà il Concerto di primavera a favore dell'associazione Cdkl5 "Insieme verso la cura", a sostegno delle malattie genetiche e rare. Sul sopralzo di Casa Volta, a partire dalle 14.30 è previsto un allegro laboratorio creativo "Bentornata primavera" a cura di Eliana Perosin, rivolto a tutti i bambini. All'interno di Casa Volta infine si vivrà la primavera attraverso riproduzioni di opere di artisti famosi.

