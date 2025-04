Canzonetta NotteRosa mala gestione

Ilrestodelcarlino.it - Canzonetta:: "Notte+Rosa, mala gestione"

Con riferimento al caso Atim e ai 120mila euro erogati per la, diventati oggetto di polemica politica, l’auspicio della coordinatrice locale di Fd’I, Gioia Di Ridolfo è che il Pd locale "per amore della nostra città, smentisca il perdente Maurizio Mangialardi, il quale è stato anche sfiduciato da capogruppo, che si accanisce contro la nostra città". Una provocazione troppo ghiotta per il Pd: "Lagestio di Atim e la natura non corretta né nella forma, né nella sostanza, in particolare sui contributi per lanon è certificata da Mangialardi, né dal Pd – dice Patrizia– ma dalla commissione istituita dal presidente Acquaroli". Riguardo i decreti del direttore Atim del 2023 e 2024 con cui vengono distribuiti 61mila euro per ognuna delle due edizioni della"la commissione evidenzia tre gravi criticità: fascicolo incompleto con mancanza di capitolato, mancanza dei requisiti del fornitore (Associazione Futura), errori nei riferimenti alle normative applicabili".