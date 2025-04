Bancomat strage senza fine altri due botti a Seriate e Trescore

Bancomat fatto esplodere. In provincia di Bergamo siamo a quota 14 da inizio anno. Tanti, troppi.Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 aprile, ne sono stati presi di mira altri due: a Seriate e Trescore Balneario. Opera, si presume, della stessa banda criminale. A Seriate il commando è entrato in azione poco prima delle 4. Nel mirino lo sportello Bpm del Credito Bergamasco che si affaccia su via Dante.Il bottino, secondo le prime informazioni, ammonterebbe a diverse decine di migliaia di euro. Più contenuti, a differenza di altri episodi, i danni alla struttura. Segno che i ladri non hanno esagerato con l'esplosivo, centrando però l'obiettivo.

