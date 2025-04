Ladri dalla parrucchiera Niente fondo cassa Via con un notebook

notebook. Colpo dei Ladri al salone di parrucchiera "Look & Relax Hair" di viale Mazzini a Vigevano. Il furto è stato scoperto ieri mattina, quando sono stati chiamati i carabinieri. Nella precedente nottata, i malviventi hanno forzato la finestra di un bagno per entrare, con l'obiettivo del fondo cassa, ma senza trovare banconote e accontentandosi di prendere un notebook. Non hanno toccato le attrezzature ben più costose, evidentemente non interessanti per Ladri che non avrebbero saputo come rivenderle sul mercato nero. Non un furto di Ladri specializzati, quindi, bensì l'azione di chi si accontenta di bottini scarsi facendo sempre danni per entrare nei negozi. S.Z.

