Intelligenza artificiale nell’architettura Aiuterà a ridisegnare le nostre città

Intelligenza artificiale ridisegnerà la città del futuro. A discuterne, nel capannone 17 delle ex Officine Reggiane, un parterre internazionale di architetti, urbanisti e designer che da tempo hanno concentrato lo sviluppo dei loro progetti sul tema delle smart cities. Ospiti dell’Ordine provinciale degli Architetti (il presidente Andrea Rinaldi è direttore scientifico del Festival) e di Stu Reggiane, si sono alternati al microfono Gabriele Lelli (studio LBLA, docente di Progettazione Architettonica e Urbana), Giuseppe Mincolelli (professore di Disegno Industriale, Università di Ferrara), Roberto Pasini (docente in Architettura del Paesaggio, UniBo) e Bart Lootsma (professore di Teoria dell’Architettura, Università di Innsbruck) che hanno dialogato stimolati da Francesca Chilloni, giornalista di Carlino Reggio. Ilrestodelcarlino.it - Intelligenza artificiale nell’architettura: "Aiuterà a ridisegnare le nostre città" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un’affascinante sfida, quella proposta ieri dal Festival Rigenera: provare ad immaginare come l’ridisegnerà ladel futuro. A discuterne, nel capannone 17 delle ex Officine Reggiane, un parterre internazionale di architetti, urbanisti e designer che da tempo hanno concentrato lo sviluppo dei loro progetti sul tema delle smart cities. Ospiti dell’Ordine provinciale degli Architetti (il presidente Andrea Rinaldi è direttore scientifico del Festival) e di Stu Reggiane, si sono alternati al microfono Gabriele Lelli (studio LBLA, docente di Progettazione Architettonica e Urbana), Giuseppe Mincolelli (professore di Disegno Industriale, Università di Ferrara), Roberto Pasini (docente in Architettura del Paesaggio, UniBo) e Bart Lootsma (professore di Teoria dell’Architettura, Università di Innsbruck) che hanno dialogato stimolati da Francesca Chilloni, giornalista di Carlino Reggio.

