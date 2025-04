Ilrestodelcarlino.it - Murales e disegni nell’aula magna. Le scuole Fassi ricordano Arianna

Il seme della gentilezza lasciato daGiaroli, la 13enne morta tragicamente l’8 marzo 2024, ha iniziato a dare i suoi frutti. ‘Un filo dorato come un abbraccio’: questo il nome del progetto realizzato da una decina di alunni delle mediedi Carpi per dare continuità all’iniziativa posta in essere lo scorso anno dai compagni disubito dopo la sua scomparsa. Ieri mattina, è stato inaugurato il nuovo allestimento dell’aula: accanto alche i suoi amici le hanno dedicato, ora ci sono altrie simboli, ispirati ai valori che lei ha saputo trasmettere. "Il seme che ha gettato- spiega la preside Chiara Penso - è una testimonianza di gentilezza, di bellezza interiore. I suoi talenti hanno avuto una continuazione nel progetto realizzato con alcuni ragazzi delle classi terze che hanno lavorato alla ‘riqualificazione’ dell’aula, per renderla un luogo in cui ‘stare bene’.