A che ora la MotoGP su TV8 oggi GP Qatar 2025 programma gara differita in chiaro

Qatar di MotoGP si svolgerà domenica 13 aprile a cavallo del pomeriggio e della serata. La gara della classe regina, la quarta del Mondiale 2025, sarà preceduta da quelle della Moto2 e della Moto3. La distanza da percorrere sarà di 21 giri nella classe regina, di 18 tornate in quella cadetta e di 16 nella categoria formativa.La pista di Lusail non è stata modificata dall’imponente ammodernamento di cui è stato oggetto l’autodromo fra il 2022 e il 2023. Il tracciato è lungo 5.380 metri; si caratterizza per un lunghissimo rettilineo (dove è possibile raggiungere velocità superiori ai 360 km/h) e per uno spettacolare tratto misto-veloce pensato specificatamente per le moto.Nel 2024, in MotoGP vinse Francesco Bagnaia (Ducati) davanti a Brad Binder (Ktm) e Jorge Martin (Ducati). Oasport.it - A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Qatar 2025: programma gara, differita in chiaro Leggi su Oasport.it Il Gran Premio deldisi svolgerà domenica 13 aprile a cavallo del pomeriggio e della serata. Ladella classe regina, la quarta del Mondiale, sarà preceduta da quelle della Moto2 e della Moto3. La distanza da percorrere sarà di 21 giri nella classe regina, di 18 tornate in quella cadetta e di 16 nella categoria formativa.La pista di Lusail non è stata modificata dall’imponente ammodernamento di cui è stato oggetto l’autodromo fra il 2022 e il 2023. Il tracciato è lungo 5.380 metri; si caratterizza per un lunghissimo rettilineo (dove è possibile raggiungere velocità superiori ai 360 km/h) e per uno spettacolare tratto misto-veloce pensato specificatamente per le moto.Nel 2024, invinse Francesco Bagnaia (Ducati) davanti a Brad Binder (Ktm) e Jorge Martin (Ducati).

