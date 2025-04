Oasport.it - F1, Piastri favorito nel GP del Bahrain, dove Leclerc e Antonelli sono in bagarre per il podio

Il Gran Premio didi F1 scatterà alle ore 17.00 di domenica 13 aprile. Sarà la McLaren di Oscara partire dalla pole position nel quarto appuntamento della stagione, affiancata dalla Ferrari di Charles. Il monegasco aveva realizzato il terzo tempo in qualifica, ma ha beneficiato della penalizzazione in cui è incappato George Russell, vedendosi issato in prima fila.Comunque sia, una performance incoraggiante per il ventisettenne del Principato, il cui obiettivo è quello di conseguire il primostagionale; per sé e per la Scuderia di Maranello. Proprio semplice non sarà, perché la concorrenza delle Frecce d’Argento (in particolare quella guidata dal britannico) si annuncia particolarmente agguerrita. Cionondimeno, Andrea Kimiè sempre lì e si giocherà le sue carte per artigliare uno dei tre piazzamenti più ambiti.