Temporeale.info - Picchi di 30 °C, in queste zone d’Italia è già in arrivo l’estate

Leggi su Temporeale.info

L’Italia vivrà presto un primo assaggio di primavera, in alcuneaddirittura sembrerà di essere in estate! Ecco come stanno le cose L’inizio di primavera ha riservato all’Italia condizioni climatiche fortemente instabili, contrassegnate dalle basse temperature e da fenomeni estremi come nubifragi, grandinate e, in alcuni casi, neve. Secondo le previsioni, tale instabilità dovrebbe continuare . L'articolodi 30 °C, inè già inTemporeale Quotidiano.