Quotidiano.net - Impresa letteraria a conduzione familiare

Leggi su Quotidiano.net

Erano i miei miti e li leggevo con gli occhi pieni di sogni. Poi me li sono ritrovati colleghi e amici in un’avventura alla quale ancora ancora stento a credere. Sto parlando di mostri sacri della letteratura come Wilbur Smith, Clive Cussler, Donald Westlake, Luis Sepúlveda e molti altri che ho avuto la fortuna d’incontrare e frequentare. Cussler, ad esempio, era un collezionista di auto d’epoca e spesso si faceva ritrarre a bordo di un suo cimelio nella foto di quarta di copertina. "Ho un fotografo portentoso, Marco", mi disse un giorno. "Quando vieni a trovarmi a Telluride, te lo faccio conoscere. Chi ti fa le foto della quarta?" E io: "Mia figlia Beatrice che è brava a fare i ritratti". Un altro collega un giorno mi disse: "Ho trovato un disegnatore superbo in Inghilterra. Chi ti fa le illustrazioni nei tuoi romanzi?" E io: "Mia moglie Maria Consuelo".