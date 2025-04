Fontivegge lotta al degrado Materassi siringhe e rifiuti Vengono a dormire tra i garage

Fontivegge: dalle parole ai fatti. L’azione sinergica tra Comune, forze dell’ordine e autorità competenti sta già portando a riscontri concreti sul campo". È il commento del consigliere comunale Antonio Donato (M5S), con delega alla sicurezza, in merito all’intervento svolto dalla Polizia locale in un locale adibito abusivamente ad abitazione in via del Lavoro. A seguito di seguito di rilevazioni di presunti movimenti sospetti all’interno di un magazzino, gli agenti hanno svolto sopralluoghi in diversi giorni e orari, accertando che l’immobile, di proprietà privata, era stato trasformato senza autorizzazione in un alloggio e affittato in nero a un cittadino di origine marocchina, regolare sul territorio. Quest’ultimo, a sua volta, lo subaffittava informalmente ad altri connazionali, chiedendo loro una quota per contribuire all’affitto mensile. Lanazione.it - Fontivegge, lotta al degrado: "Materassi, siringhe e rifiuti. Vengono a dormire tra i garage" Leggi su Lanazione.it : dalle parole ai fatti. L’azione sinergica tra Comune, forze dell’ordine e autorità competenti sta già portando a riscontri concreti sul campo". È il commento del consigliere comunale Antonio Donato (M5S), con delega alla sicurezza, in merito all’intervento svolto dalla Polizia locale in un locale adibito abusivamente ad abitazione in via del Lavoro. A seguito di seguito di rilevazioni di presunti movimenti sospetti all’interno di un magazzino, gli agenti hanno svolto sopralluoghi in diversi giorni e orari, accertando che l’immobile, di proprietà privata, era stato trasformato senza autorizzazione in un alloggio e affittato in nero a un cittadino di origine marocchina, regolare sul territorio. Quest’ultimo, a sua volta, lo subaffittava informalmente ad altri connazionali, chiedendo loro una quota per contribuire all’affitto mensile.

Potrebbe interessarti anche:

Fontivegge - la lotta al crimine. Mercoledì riunione del ’Comitato’. Più controlli e stretta sui locali

Il ciclone Trump si abbatte sull’Onu : “La lotta al cambiamento climatico è già cancellata”

Calcio. Terza : Girone B - che lotta al vertice!

Ne parlano su altre fonti Fontivegge, lotta al degrado: "Materassi, siringhe e rifiuti. Vengono a dormire tra i garage". Fontivegge, viaggio nel degrado: «Eravamo la priorità e ora viviamo così». Lotta al degrado, i residenti "mettono a nuovo" l'area verde dell'Ottagono. Ricetta riqualificazione per Fontivegge, ma sulla sicurezza è scontro tra Amministrazione e Lega. Perugia, stretta sugli affitti a Fontivegge contro i contratti irregolari: scatta il censimento casa per casa. Fontivegge: Forza Nuova si fa sentire.

Come indicato da lanazione.it: Fontivegge, degrado all’Ottagono: "Qui si drogano in pieno giorno" - Una scena di degrado e insicurezza che torna ad accendere le polemiche di chi vive e lavora in quella parte di area Fontivegge, al di là della linea ferroviaria, dove, oltre a molti uffici e diverse ...

Il quotidiano umbrianotizieweb.it ha riportato che: Forza Nuova Perugia: Fontivegge libera. Denunciamo il degrado, la violenza e la criminalità che regna in questa zona. - Denunciamo per l’ennesima volta il degrado, la violenza e la criminalità che regna a Fontivegge. Azioni degradanti che vengono ... la nostra cultura non è il benvenuto e deve tornarsene al suo paese.

In base alle informazioni di msn.com: Lotta al degrado. Sopralluogo in via Lazzaretto - Lotta a decoro e inciviltà a Sant’Angelo, l’amministrazione comunale mantiene il pugno di ferro. È di domenica mattina, per esempio, l’ultimo sopralluogo anti degrado: il sindaco Cristiano ...