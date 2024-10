Maltempo, grosso albero crolla sulla strada: paura a Galbiate (Di venerdì 18 ottobre 2024) paura a Galbiate nella notte fra giovedì e venerdì. Il Maltempo ha contribuito al crollo di un albero di grosse dimensioni sulla carreggiata, in via Lecco. Per fortuna, complice anche l'ora tarda, nessun veicolo e nessuna persona sono rimasti coinvolti nell'incidente.Erano circa le 2.30 Leccotoday.it - Maltempo, grosso albero crolla sulla strada: paura a Galbiate Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)nella notte fra giovedì e venerdì. Ilha contribuito al crollo di undi grosse dimensionicarreggiata, in via Lecco. Per fortuna, complice anche l'ora tarda, nessun veicolo e nessuna persona sono rimasti coinvolti nell'incidente.Erano circa le 2.30

