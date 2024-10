Maltempo estremo, colpito anche il Sud: in Calabria e Sicilia possibile uragano mediterraneo (Di venerdì 18 ottobre 2024) E’ Maltempo estremo da Nord a Sud . Colpa di una perturbazione atlantica molto intensa bloccata sull'Italia. E’ quanto conferma Antonio Sanò, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. «Il sistema ciclonico - spiega - assorbirà tantissimo calore latente dalle acque molto calde del Mar Tirreno, approfondendosi in modo violento. Non è esclusa la formazione di un ciclone simil-tropicale durante il weekend, Feedpress.me - Maltempo estremo, colpito anche il Sud: in Calabria e Sicilia possibile uragano mediterraneo Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 18 ottobre 2024) E’da Nord a Sud . Colpa di una perturbazione atlantica molto intensa bloccata sull'Italia. E’ quanto conferma Antonio Sanò, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. «Il sistema ciclonico - spiega - assorbirà tantissimo calore latente dalle acque molto calde del Mar Tirreno, approfondendosi in modo violento. Non è esclusa la formazione di un ciclone simil-tropicale durante il weekend,

Maltempo estremo in Italia : nubifragi e potenziale ciclone tropicale - I meteorologi prevedono piogge abbondanti su gran parte del paese, in particolare su Basso Tirreno e Ionio, dove si stima un accumulo di precipitazioni che potrebbe raggiungere i 400-500 millimetri in appena 48 ore. Previsioni dettagliate giorno per giorno In attesa del peggioramento previsto, il quadro meteorologico da venerdì 18 a martedì successivo si delinea come segue: Venerdì 18 ... (Gaeta.it)

