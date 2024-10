LIVE – Spal-Pescara, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) (Di venerdì 18 ottobre 2024) La DIRETTA testuale di Spal-Pescara, match valido per la decima giornata del girone B di Serie C 2024/2025. A causa del rinvio del match contro il Milan Futuro, il Delfino si è fatto raggiungere in testa alla classifica con 20 punti da Ternana ed Entella, ma i ragazzi di Baldini, ancora imbattuti, hanno tutta l’intenzione di ristabilire le gerarchie. Al Mazza però gli estensi proveranno a vendere cara la pelle per ribellarsi a questo inizio di campionato ondivago che li vede al terzultimo posto anche a causa dei tre punti di penalizzazione. L’incontro è in programma nella giornata di venerdì 18 ottobre alle ore 20.30, e Sportface.it seguirà l’incontro in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH Spal-Pescara LIVE – Spal-Pescara, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Latestuale di, match valido per la decima giornata del girone B di. A causa del rinvio del match contro il Milan Futuro, il Delfino si è fatto raggiungere in testa alla classifica con 20 punti da Ternana ed Entella, ma i ragazzi di Baldini, ancora imbattuti, hanno tutta l’intenzione di ristabilire le gerarchie. Al Mazza però gli estensi proveranno a vendere cara la pelle per ribellarsi a questo inizio di campionato ondivago che li vede al terzultimo posto anche a causa dei tre punti di penalizzazione. L’incontro è in programma nella giornata di venerdì 18 ottobre alle ore 20.30, e Sportface.it seguirà l’incontro inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH) SportFace.

Spal-Pescara : dove vederla - orario e probabili formazioni - Le […]. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Allo Stadio Paolo Mazza andrà in scena la sfida di Serie C Spal-Pescara: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara si giocherà la gara valevole per la 10ª giornata di Serie C tra Spal-Pescara. (Calcionews24.com)

Spal-Pescara oggi in tv : data - orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 - La compagine ferrarese arriva dalla pesantissima sconfitta per 4-0 incassata contro il Campobasso e ora ha bisogno di reagire, cercando di strappare punti ad una delle squadre più in forma di questo inizio di stagione. Sportface. it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. (Sportface.it)