LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Ferrari competitiva con gomme hard nelle prove libere, a breve i primi time-attack (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01 Verstappen sfrutta il grip della gomma soft nuova e chiude il time-attack in 1’33?855, rifilando 862 millesimi al compagno di squadra Perez a parità di mescola. 19.59 Red Bull comincia la simulazione di qualifica e manda in pista entrambe le macchine con gomme morbide. 19.57 Tutti ai box i piloti dei top team, dopo aver completato il primo run della sessione con gomme hard. 19.55 Un fermo immagine del testacoda di Hamilton nello snake: Whooooah! Hamilton loses the rear at high speed and goes spinning off track #F1 #USGP pic.twitter.com/vrrUKh6ITv — Formula 1 (@F1) October 18, 2024 19.53 Leclerc ricompone la doppietta Ferrari firmando il miglior tempo provvisorio in 1’34?966, con un margine di 265 millesimi su Sainz e mezzo secondo su Russell e Verstappen. 19. Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Ferrari competitiva con gomme hard nelle prove libere, a breve i primi time-attack Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.01 Verstappen sfrutta il grip della gomma soft nuova e chiude ilin 1’33?855, rifilando 862 millesimi al compagno di squadra Perez a parità di mescola. 19.59 Red Bull comincia la simulazione di qualifica e manda in pista entrambe le macchine conmorbide. 19.57 Tutti ai box i piloti dei top team, dopo aver completato il primo run della sessione con. 19.55 Un fermo immagine del testacoda di Hamilton nello snake: Whooooah! Hamilton loses the rear at high speed and goes spinning off track #F1 #USGP pic.twitter.com/vrrUKh6ITv — Formula 1 (@F1) October 18,19.53 Leclerc ricompone la doppiettafirmando il miglior tempo provvisorio in 1’34?966, con un margine di 265 millesimi su Sainz e mezzo secondo su Russell e Verstappen. 19.

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : tocca a Milan nell’inseguimento! Bianchi sfortunato - è fuori dalla finale del Time Trial - 613 59. Attenzione al britannico Bigham e al padroni di casa Bevort, che sono arrivati in gran forma a questo appuntamento. Attenzione al britannico Bigham e al padroni di casa Bevort, che sono arrivati in gran forma a questo appuntamento. Curiosità: Wollaston è arrivata davanti per un soffio a Paternoster, così come era accaduto nella scratch su Martina Fidanza, quarta, e nella gara ad ... (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : sfortuna Bianchi - è fuori dalla finale del time Trial! Attesa per Paternoster e Milan - 23: Il kazako Kurdidi si inserisce in seconda posizione con il crono di 1’00?417, il sudafricano Myburg è penultimo con 1’02?564 14. Per l’Italia in gara Letizia Paternoster: Jennifer Valente (USA) Anita Yvonne Stenberg (NOR) Letizia Paternoster (ITA) Amalie Dideriksen (DEN) Aline Seitz (SUI) Petra Šev?ikova (CZE) Lina Marcela Hernandez Gomez (COL) Yareli Acevedo Mendoza (MEX) Eva Anguela Yaguez ... (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : Bianchi a caccia della finale nel time Trial! Attesa per Paternoster e Milan - Attenzione al britannico Bigham e al padroni di casa Bevort, che sono arrivati in gran forma a questo appuntamento. Inizia nel pomeriggio e si chiude in serata con le finali l’avventura degli specialisti della sfida contro il tempo con l’inseguimento individuale maschile. 43: A Ballerup (Danimarca) vanno in scena le rivincite dei Giochi olimpici di Parigi con tanti azzurri in gara alla ricerca ... (Oasport.it)