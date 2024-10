Ligue 1, pari e patta tra Monaco e Lille: nessun gol e un rosso allo Stade Louis II (Di venerdì 18 ottobre 2024) nessun gol nell’anticipo del venerdì tra il Monaco padrone di casa e il Lille: pareggio a Montecarlo È finita senza gol la sfida tra Monaco Lille, anticipo del venerdì di Ligue 1. Pareggio che lascia un po’ di rammarico ad entrambe le squadre per motivi diversi, anche se i monegaschi avrebbe meritato ai punti. Infatti Calcionews24.com - Ligue 1, pari e patta tra Monaco e Lille: nessun gol e un rosso allo Stade Louis II Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 18 ottobre 2024)gol nell’anticipo del venerdì tra ilpadrone di casa e il: pareggio a Montecarlo È finita senza gol la sfida tra, anticipo del venerdì di1. Pareggio che lascia un po’ di rammarico ad entrambe le squadre per motivi diversi, anche se i monegaschi avrebbe meritato ai punti. Infatti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Monaco non allunga sul PSG : pareggio con il Lille. Inter osserva - Il match prosegue senza che la capolista riesca a trovare quella brillantezza necessaria per portare il match nei binari sperati. EVENTO CHIAVE – Lo scenario cambia improvvisamente intorno al 61?, con l’espulsione di Jordan Teze per un intervento scomposto e pericoloso ai danni di Gabriel Gudmundsson. (Inter-news.it)

Ligue 1 : il Monaco in dieci pareggia contro il Lille - finisce 0-0 - Il difensore del Monaco Jordan Teze viene espulso al minuto 61 dopo il pesante fallo ai danni di Gabriel Gudmundsson. La partita tra Monaco e Lille finisce in parità per 0-0. I padroni di casa rimangono così in inferiorità numerica per quasi mezz’ora di gioco, con il Lille che però non riesce ad approfittarne per conquistare il vantaggio. (Sportface.it)

Monaco-Lille – pronostico - notizie sulle squadre e formazioni - Notizie dalle squadre Edan Diop è ancora fuori per il Monaco per una frattura alla gamba, e a lui si sono aggiunti Folarin Balogun, che si è slogato la spalla nell’ultima uscita, e Mohammed Salisu, che si è infortunato mentre rappresentava il Ghana la scorsa settimana. Il Lille non si è però lasciato andare all’autocompiacimento e ha rimontato grazie ai gol di Angel Gomes e Mitchel Bakker ... (Sport.periodicodaily.com)