Liam Payne, misteriosa discussione prima di morire: parla anche l’ex fidanzata, la macabra coincidenza (Di venerdì 18 ottobre 2024) Maya Henry sotto shock dopo la morte di Liam Payne: inquietanti coincidenze tra il suo libro e la tragedia. L'articolo Liam Payne, misteriosa discussione prima di morire: parla anche l’ex fidanzata, la macabra coincidenza proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Liam Payne, misteriosa discussione prima di morire: parla anche l’ex fidanzata, la macabra coincidenza Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Maya Henry sotto shock dopo la morte di: inquietanti coincidenze tra il suo libro e la tragedia. L'articolodi, laproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La fidanzata di Liam Payne rompe il silenzio : “Ti ho amato incondizionatamente” - Payne doveva anche affrontare una azione legale appena intentata dalla sua ex, Maya Henry, che lo accusava di tormentata dopo la fine del loro rapporto. Secondo media locali i sospetti ricadrebbero su un dipendente di Casa Sur. Un periodo nero dunque per la star che in quell’albergo di Buenos Aires, dopo la partenza di Kate, era rimasto solo. (Quotidiano.net)

"Liam Payne scaricato dalla casa discografica Universal con una mail pochi giorni prima della morte" - la rivelazione sull'ex One Direction - Fonti del Daily Mail rivelano che il musicista stava affrontando difficoltà professionali e personali, culminate in abuso di farmaci, droghe e in una tragica crisi priscotica prima della sua morte "Liam Payne scaricato dalla casa discografica Universal con una mail pochi giorni prima della mo . (Ilgiornaleditalia.it)

Liam Payne - indagini in corso dopo la morte : la droga e le telefonate in hotel - cosa non torna - Lutto nel mondo della musica: morto Liam Payne (Ansa) – Cityrumors. itPayne è morto in seguito a una caduta dal balcone o sono stati prima gli stupefacenti ad alterare la lucidità dell’artista? Dalle prime ricostruzioni, il Servizio Sanitario di Emergenza rende noto che Payne ha riscontrato ferite mortali alla base del cranio e fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. (Cityrumors.it)