Juventus o Inter: l'annuncio ufficiale del Leverkusen su Tah (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il sostituto di Gleison Bremer a gennaio o il nuovo difensore titolare dell'Inter: si è già acceso il derby d'Italia, sul calciomercato. Un derby d'Italia vero e proprio quello che si vive sul calciomercato, con Marotta e Giuntoli che si danno battaglia, secondo quelle che sono le news circolate nel corso di quest'ultima settimana, che sono rimbalzate anche in Germania, dove il calciatore pare non ne voglia proprio sapere di rinnovare col Bayer Leverkusen. Quello che è diventato leggenda al Leverkusen, nella difesa di Xabi Alonso per lo storico titolo della Bundesliga ottenuto da titolare e capitano del Bayer Leverkusen nel 2024, è un obiettivo di calciomercato del Bayern Monaco, ma attenzione a quelle che sono le serie intenzioni di Inter e Juventus che permetterebbero al Leverkusen di cederlo altrove e non ad una diretta concorrente in campionato, rinforzandola ulteriormente.

