Jonathan Milan in finale ai Mondiali di ciclismo su pista | a che ora e dove vederla in diretta

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di ciclismo. Oggi, venerdì 18 ottobre, Jonathan Milan disputa, a Ballerup, in Danimarca, la finale dell'inseguimento individuale ai Mondiali 2024 di ciclismo su pista. Il friulano si è piazzato in seconda posizione nel turno di qualificazione

Quando la finale di Jonathan Milan ai Mondiali di ciclismo su pista : orario esatto - avversario - tv - streaming - L’azzurro ha concluso il turno di qualificazione al secondo posto con il tempo di 4:00. Il nostro portacolori fronteggerà proprio l’inglese nell’atto conclusivo che metterà in palio la medaglia d’oro, con la garanzia di salire quantomeno sul secondo gradino del podio davanti a chi vincerà il testa a testa tutto britannico tra Daniel Bigham e Charlie Tanfield per il bronzo. (Oasport.it)

Jonathan Milan in finale per l’oro ai Mondiali di ciclismo su pista : sfiderà il britannico che ha strappato il primato a Ganna - Arriva la medaglia per l’Italia nella terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista a Ballerup. Come detto il bronzo se lo contenderanno i britannici Daniel Bigham (4’01”671) e Charlie Tanfield (4’04”040), rispettivamente terzo e quarto al traguardo. Oltre i cinque secondi il ritardo del belga Noah Vandenbranden (quinto) e del portoghese Ivo Manuel Alves Oliveira (sesto). (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : Jonathan Milan in finale nell’inseguimento con il nuovo primatista mondiale Charlton! - 34: Hoogland è secondo con 57?761, Cornish con 1’00?124 si qualifica con il sesto crono 14. 124 Q +2. Come sempre nella prima sessione di gare Scratch e Tempo Race e nella seconda sessione Gara ad Eliminazione e Gara a Punti. Nella terza giornata si assegnano altri cinque titoli e la squadra italiana punta ad uscire da queste sessioni con qualche medaglia al collo. (Oasport.it)