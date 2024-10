Sport.quotidiano.net - Il 32enne finora in ombra. Il Picchio aspetta le giocate di Tremolada

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Luca, adesso o mai più. È il momento del risveglio dal torpore per ilmilanese. Uno degli elementi più attesi e, per certi aspetti, controversi del lavoro effettuato dal direttore sportivo dell’Ascoli Emanuele Righi nell’ultima sessione di mercato estiva, continua a restare senzadi dubbio il trequartista arrivato dal Modena. In queste prime nove giornate, il tassello che con le maglie di vari club avversari, aveva sempre messo in difficoltà ile molte altre squadre conilluminanti e gol decisivi di fatto non è ancora pervenuto.