Sport.quotidiano.net - I cinque motivi per non perdere Sud Tirol-Pisa

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 - Si torna dalla sosta per le nazionali con un obiettivo in testa per i nerazzurri, prosegui re la marcia che ha portato la squadra di Inzaghi in testa alla classifica. Avversario di turno il Sud, una delle sorprese di questo campionato. Dopo la sosta incognita - Un'analisi delle statistiche degli ultimicampionati dimostra che la situazione delè in assoluto equilibrio dopo la sosta. Dati delle ripartenze dopo le soste (2019-2024) Dal settembre 2019 a oggi, ilha ripreso il campionato dopo 23 soste raccogliendo un totale di 35 punti. Il bilancio di queste partite comprende: 9 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte. Sebbene non sia un bottino particolarmente esaltante, il numero di vittorie supera quello delle sconfitte.